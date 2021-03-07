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محافظ الشرقية: نتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية بعد التنبيه أكثر من مرة

محافظ الشرقية ممدوح غراب
محافظ الشرقية ممدوح غراب
أمل محمود
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 4:26 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 4:26 ص

علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على فض حفلي زفاف لمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أنه يتم الوقوف على حالات عدم الالتزام، موضحًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بعد التنبيه أكثر من مرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أنه يتم تحرير محضر بواقعة المخالفة، إضافة إلى دفع القائمين عليها للغرامة، ذاكرًا أنه يتم فرض عقوبة أيضًا على صاحب صوان الزفاف.
وذكر أنه تم تحديد حد أقصى للأعداد بالقاعات المفتوحة لضمان عدم التزاحم كإجراء احترازي للوقاية من كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يزيد العدد بها عن 25% من إجمالي المساحة.


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