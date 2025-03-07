بادوسا تنسحب من بطولة إنديان ويلز للتنس

أعلنت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة العاشرة عالميا، والمتوجة بلقب إنديان ويلز في 2021، انسحابها من هذه النسخة من بطولة الأساتذة الأمريكية ذات الألف نقطة، بسبب إصابة في ظهرها.

وذكرت اللاعبة الإسبانية في بيان "أشعر بأسف شديد لانسحابي من إحدى بطولاتي المفضلة، لقد حاولت اللعب حتى اللحظة الأخيرة".

وأضافت "أنا حزينة حقا، وأتمنى أن أعود العام المقبل" إلى البطولة المقامة في كاليفورنيا.

وكانت بادوسا قد وصلت إلى إنديان ويلز، بعد انسحابها من بطولة ميريدا الأسبوع الماضي، بسبب مشكلات بدنية في ظهرها.

وستحل الألمانية إيفا ليس (المصنفة 78 عالميا)، محل اللاعبة الإسبانية في القرعة، وستواجه الأمريكية كارولين دولهايد (المصنفة 73) في الدور الثاني من إنديان ويلز.