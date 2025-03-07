إجراء عملية جراحية لإعادة حاستي الشم والتذوق لمرضى كوفيد طويل الأمد في لندن

نجح الأطباء في لندن في استعادة حاسة الشم والتذوق لدى المرضى الذين فقدوها بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفترة طويلة، وذلك من خلال عملية جراحية تعمل على توسيع مجاري الهواء الأنفية لديهم.

يتعافى معظم المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كوفيد-19 بشكل كامل، ولكن المرض المعدي يمكن أن يؤدي إلى آثار خطيرة طويلة الأمد، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يصاب حوالي 6 من كل 100 شخص يصابون بفيروس كوفيد-19 لفترة طويلة، ويتأثر به ملايين الأشخاص على مستوى العالم.

ويعد فقدان حاسة الشم والتذوق من بين أكثر من 200 عرض مختلف أبلغ عنها الأشخاص المصابون بفيروس كوفيد-19 لفترة طويلة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، نجح الجراحون في مؤسسة مستشفيات جامعة لندن كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (UCLH) في علاج 12 مريضًا، عانى كل منهم من فقدان عميق للرائحة بعد الإصابة بفيروس كوفيد، وعانى الجميع من المشكلة لأكثر من عامين وفشلت العلاجات الأخرى.

وفي دراسة تهدف إلى إيجاد طرق جديدة لحل المشكلة، جرب الجراحون تقنية تسمى رأب الحاجز الأنفي الوظيفي "fSRP"، والتي تستخدم عادةً لتصحيح أي انحراف في الحاجز الأنفي، مما يزيد من حجم الممرات الأنفية.

ويعزز هذا تدفق الهواء إلى المنطقة الخاصة بالشم، عند سقف التجويف الأنفي، والتي تتحكم في الرائحة، وقال الأطباء إن الجراحة مكنت من زيادة كمية الروائح -المركبات الكيميائية التي لها رائحة- للوصول إلى سقف الأنف، حيث توجد حاسة الشم.

ويعتقدون أن زيادة توصيل الروائح إلى هذه المنطقة "تحفز" استعادة حاسة الشم لدى المرضى الذين فقدوا حاسة الشم بسبب كوفيد الطويل.

وقال البروفيسور بيتر أندروز، استشاري جراحة الأنف وجراحة الوجه التجميلية الذي قاد البحث، إن الجراحة زادت من مجرى الهواء بنحو 30%، وبالتالي زاد تدفق الهواء أيضًا بنحو 30%.

وأضاف "أظهرت هذه الدراسة نتائج مبهرة - إذا طبقنا مبدأ زيادة مجرى الهواء الأنفي أو الشمي، فإننا نحصل على إعادة تنشيط لحاسة الشم ثم تحسن في حاسة الشم".

وأوضح "مع فقدان حاسة الشم بسبب كوفيد الطويل، فإننا لدينا مرضى في الأساس يستطيعون الشم بشكل طبيعي، لذلك نحتاج إلى إيقاظهم بطريقة ما، وهذه العملية تفعل ذلك نوعًا ما".

"وأردف "أنه يوقظ الغشاء المخاطي الشمي ثم يبني عليه من خلال مجرى الهواء الأنفي المتزايد - يضرب تلك المنطقة، ويضرب المزيد من الروائح تلك المنطقة - ونحن نحصل على هذا التعافي المذهل في غالبية المرضى"، مؤكدا تحسن حالة جميع المرضى الذين خضعوا للجراحة".

وفي التجربة، خضع 12 مريضًا لجراحة fSRP واستمرت مجموعة مراقبة مكونة من 13 مريضًا في تدريب الشم - استنشاق نفس الروائح بشكل متكرر، وأبلغ جميع المرضى الذين خضعوا لجراحة fSRP عن تحسن في حاسة الشم مقارنة بعدم وجود أي من المرضى في مجموعة اختبار الشم، حيث أبلغ 40% في الواقع عن تدهور في حاسة الشم، وذلك وفقا للنتائج المنشورة في مجلة Facial Plastic Surgery.

وقالت إحدى المريضات، بينيلوبي نيومان، 27 عاماً، من جنوب لندن، إن حاسة التذوق والشم لديها "عادت إلى طبيعتها تقريباً" بعد العملية، وتابعت "قبل إجراء الجراحة على أنفي، بدأت أتقبل حقيقة أنني ربما لن أتمكن أبداً من شم أو تذوق الأشياء بالطريقة التي اعتدت عليها".

وأكدت "منذ الجراحة، بدأت أستمتع بالطعام والرائحة بنفس الطريقة التي اعتدت عليها، أستطيع الآن الطهي وأكل الثوم والبصل ويمكن للناس الطهي لي أيضاً، أستطيع الخروج لتناول الطعام مع أصدقائي وعائلتي".