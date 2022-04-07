الخلاف حول إلزامية اللقاح في ألمانيا يصل إلى ذروته مع تصويت البوندستاج

ينتظر أن يصل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة في ألمانيا حول ما إذا كانت ستجبر الأشخاص قانونيا على التطعيم ضد فيروس كورونا إلى ذروته اليوم الخميس ، عندما يصوت البرلمان أخيرا على هذه القضية.

وتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الصحة كارل لاوترباخ، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصالح التطعيم الإلزامي لجميع البالغين ، لكن هذه الفكرة لا يعارضها المحافظون المعارضون فحسب، بل وبعض الشخصيات البارزة في الحزب الشريك في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر.

وجعلت الحكومة التطعيم إلزاميا للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت سابق من هذا العام، لكن تفويضا أوسع نطاقا يواجه معارضة سياسية أكثر صرامة.

وأشار استطلاع حديث للرأي إلى أن حوالي 60% من الشعب يؤيدون التطعيم الإلزامي، لكن جزءا صغيرا فقط يعتقد أنه سيتم تطبيقه بالفعل.

وكان شولتس قد قرر في وقت سابق ترك مهمة صياغة التشريع للمشرعين، بدلا من أن يقدم مجلس وزرائه مشروع قانون.

والنتيجة هي أن البوندستاج سيصوت على سلسلة من المقترحات المختلفة. ويحتاج كل مقترح إلى أغلبية بسيطة للموافقة عليه.