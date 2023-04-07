الانتظار يصل لـ90 دقيقة في ميناء دوفر البريطاني مع بدء عطلة عيد الفصح

يواجه المسافرون عبر ميناء دوفر البريطاني الانتظار لنحو 90 دقيقة، مع بداية عطلة عيد الفصح، صباح اليوم الجمعة، الجمعة العظيمة، ومن المتوقع زيادة الطوابير بعد الظهر.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن أعدادا كبيرة من السيارات تصل إلى الميناء الذي يقع في كنت، ولكن هناك سلاسة في حركة المرور والعبارات تبحر بشكل جيد.

وتعلن شركة "بي آند أو فيريز" للنقل البحري وشركة "دي أف دي إس" المشغلة للعبارات عن تأجيلات لمدخل الميناء تصل إلى نحو ستين دقيقة.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء دوفر، داوج بانيستر، لبرنامج توداي على إذاعة "بي بي سي راديو فور": "أولا العبارات تبحر بشكل جيد، ولطالما كان من المتوقع أن يكون مطلع هذا الأسبوع أخف في الحركة بواقع 30% من مطلع الأسبوع السابق، واليوم هو اليوم الأكثر ازدحاما".

ويأتي ذلك عقب مشاهد فوضوية في الميناء مطلع الأسبوع الماضي عندما كانت هناك تأجيلات طالت الآلاف من الأشخاص، وتردد أنهم انتظروا لما يصل إلى 14 ساعة.

وقالت شركة "دي اف دي إس" إنه عند مرحلة معينة أمس الخميس، كانت هناك طوابير انتظار "لنحو 90 دقيقة" لفحص جوازات السفر من جانب المسؤولين الفرنسيين في الميناء حيث بدأت عطلة عيد الفصح وسط "مقدار مرتفع من حركة المرور".

وجرى إلقاء مسئولية التأجيلات في دوفر على مسؤولي الحدود الفرنسيين الذين يجرون فحوصات إضافية، والحاجة إلى ختم جوازات السفر البريطانية بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

كما أن إضرابا عاما في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد يتسبب في التأخيرات.