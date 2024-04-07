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استقرت أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 46.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 45.5 ألف جنيه للطن

وسجل سعر حديد بشاى 47000 جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 46.5 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 45.1 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 45.5 ألف جنيه للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2050 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2010 جنيهات.

استقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 1965 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2100 جنيه.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1990 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2160 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2170 جنيها.