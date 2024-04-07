علق الإعلامي تامر أمين، على خلافه مع الفنان شريف منير، بعد انتقاده لفيديو دفاعه عن ابنته الفنانة أسما منير بعد ‏واقعة حلق شعر رأسها الشهيرة. ‏

وقال خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، إنه لم ‏يعترض على حرية الفنانة أسما منير الشخصية في حلق شعرها، موضحا أنه انتقد طريقة رد الفنان شريف منير في ‏الدفاع عنها. ‏

واعتبر أن لقطة الفنان شريف منير وهو يتناول السمك أثناء دفاعه عن فيديو ابنته لم تكن مناسبة، قائلا: «ظهر قاعد ‏في المطبخ على ترابيزة المطبخ، وبيأكل سمك وبيقول للناس أنتم مالكم، أنا رديت عليه قلت له كلم المشاهدين وأنت قاعد ‏اللقطة لم تعجبني، وسيب السمكة وكلمنا السمكة مش هتطير السمك بيعوم». ‏

وتساءل عن سبب غضب الفنان شريف منير من تفاعل الجمهور مع الفيديو، لا سيما أن ابنته هي من استدعيت هذا ‏التفاعل بنشرها فيديو حلق شعرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وليس الجمهور من صورها. ‏

واعتذر «أمين» للفنان شريف منير على الهواء؛ لطي صفحة الخلاف بينهما، قائلا: «قبلة على رأسك يا شريف، أنت ‏أخويا وحبيبي وفنان عظيم ومحترم، وعلشان متزعلش أنا هدعوك على قعدة سمك».‏