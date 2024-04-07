علق الإعلامي تامر أمين، على خلافه مع الفنان شريف منير، بعد انتقاده لفيديو دفاعه عن ابنته الفنانة أسما منير بعد واقعة حلق شعر رأسها الشهيرة.
وقال خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، إنه لم يعترض على حرية الفنانة أسما منير الشخصية في حلق شعرها، موضحا أنه انتقد طريقة رد الفنان شريف منير في الدفاع عنها.
واعتبر أن لقطة الفنان شريف منير وهو يتناول السمك أثناء دفاعه عن فيديو ابنته لم تكن مناسبة، قائلا: «ظهر قاعد في المطبخ على ترابيزة المطبخ، وبيأكل سمك وبيقول للناس أنتم مالكم، أنا رديت عليه قلت له كلم المشاهدين وأنت قاعد اللقطة لم تعجبني، وسيب السمكة وكلمنا السمكة مش هتطير السمك بيعوم».
وتساءل عن سبب غضب الفنان شريف منير من تفاعل الجمهور مع الفيديو، لا سيما أن ابنته هي من استدعيت هذا التفاعل بنشرها فيديو حلق شعرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وليس الجمهور من صورها.
واعتذر «أمين» للفنان شريف منير على الهواء؛ لطي صفحة الخلاف بينهما، قائلا: «قبلة على رأسك يا شريف، أنت أخويا وحبيبي وفنان عظيم ومحترم، وعلشان متزعلش أنا هدعوك على قعدة سمك».