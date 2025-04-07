الصين توقف استيراد الغاز المسال من أمريكا لأطول فترة منذ 5 سنوات

توقفت الصين، عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لمدة 60 يوما وهي أطول فترة توقف منذ 5 سنوات، في الوقت الذي أدى فيه تدهور العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بحث المستوردين الصينيين عن مصادر بديلة للغاز المسال.

وبحسب بيانات شركة كبلر لمتابعة حركة الملاحة البحرية، لا توجد أي شحنات غاز أمريكي متجهة حاليا نحو الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الصين لم تستورد أي شحنات غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة لمدة 400 يوما متصلة تقريبا حتى أبريل 2020 أثناء الولاية الأولى للرئيس ترامب.

وقالت ويي شيونج رئيسة قسم أبحاث سوق الغاز الصينية في شركة ريستاد إنيرجي، إنه من المحتمل استمرار توقف استيراد الغاز من الولايات المتحدة طوال العام الحالي، مع قرار الصين زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الغاز الأمريكي من 15% إلى 49% كإجراء مضاد على قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على السلع الصينية.

وأضافت: "في الوقت نفسه من المتوقع أن نرى المزيد من عمليات إعادة البيع من جانب الشركات الصينية".

وأشارت بلومبرج، إلى أن الصراع الجيوسياسي الحالي بين الولايات المتحدة والصين بدأ يُفرّق بين أكبر بائع ومشتري للغاز الطبيعي المسال في العالم. فرضت بكين تعريفة جمركية بنسبة 15% على شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية اعتبارًا من 10 فبراير الماضي ردًا على الرسوم الأمريكية، والتي تفاقمت الأسبوع الماضي بفرض مجموعة أخرى من الرسوم الصينية على جميع الواردات من الولايات المتحدة.

ويتلقى مشترو الغاز الطبيعي المسال الصينيون، شحنات أمريكية بموجب عقود طويلة الأجل ملزمة.

وفي الوقت نفسه، يعني الشتاء المعتدل الماضي والمخزونات القوية أن الصين ليست في حاجة ماسة إلى الغاز الطبيعي المسال، مما يمنح تجار البلاد مرونة أكبر لإعادة بيع الإمدادات الأمريكية لمنافسيها في أوروبا وآسيا.

وكانت هذه الخطوة بمثابة مصدر ارتياح لأوروبا، التي تحتاج إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخزوناتها وتعويض فقدان إمدادات الغاز الروسي.