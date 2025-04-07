شهدت عدة دول -اليوم الاثنين- تظاهرات داعمة لقطاع غزة، ورافضة للعدوان الإسرائيلي الذي استئنفته قوات الاحتلال ضد أهالي غزة، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق لنار.

ونُظمت في موريتانيا وبنجلاديش مظاهرات داعمة؛ نصرة لغزة التي تتعرض لمجازر الاحتلال، كما شهد مخيم البقعة بالأردن مسيرات شعبية.

وأُقيمت وقفة أمام بلدية طرابلس شمالي لبنان، أحرق خلالها المشاركون علم إسرائيل؛ تنديداً بجرائمها في قطاع غزة، كما نُظمت فعاليات وإضرابات في مدينة صيدا جنوبي لبنان؛ ضمن الحراك العالمي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وانطلقت مظاهرات في العاصمة السورية دمشق دعما لغزة، كما نظم طلاب جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي وقفة تضامنية مع أهالي القطاع.