الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الداخلية في الدوري

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واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الداخلية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة دوري نايل.

شهد المران فقرة بدنية قوية، بجانب فقرة لحراس المرمى تحت إشراف كابتن مصطفى كمال.

وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على تحفيظ اللاعبين مجموعة من الجمل التكتيكية لتنفيذها في المباراة المرتقبة.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين على هامش المران وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة ومواصلة سلسلة الانتصارات.