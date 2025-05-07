الغندور حكما لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يواجه المصري البورسعيدي في الثامنة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للبطولة.

ويدير المباراة أحمد الغندور حكمصا للساحة، يعاونه كل من أحمد حسام وهاني خيري مساعدين، ومحمود ناصف حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» مصطفى الشهدي ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة الغد، المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري، برصيد 46 نقطة وبفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثالث، علمًا بأن المصري لعب مباراة أقل من ثلاثي المقدمة.

ويلعب الأهلي مباراة الغد بدون جماهيره، بعد قرار رابطة الأندية أمس الثلاثاء، بمعاقبة الأهلي بمنع الحضور الجماهير في مباراتين بسبب تكرار السباب الجماعي في مباراة حرس الحدود الأخيرة.