ضبط 23 توكتوك تجاوز خطوط السير وعدم الالتزام بالتعريفة في البحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة ميدانية استهدفت ضبط مركبات التوكتوك غير الملتزمة بالقوانين والتعليمات المنظمة لحركة النقل الداخلي.

وقال "قطاطو"، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة تمكنت من ضبط 23 مركبة توكتوك مخالفة، شملت مخالفاتها تجاوز خطوط السير، وعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية، بجانب وجود مركبات خارج نطاق المركز.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لفرض الانضباط المروري، والحد من العشوائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر بشكل دوري دون تهاون مع أي مخالفات.

وشارك في الحملة ضياء الدين عشري نائب رئيس المركز، ومصطفى القلشي مدير الإشغالات.