 إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب الخليل واستشهاد المنفذ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب الخليل واستشهاد المنفذ

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:12 م

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية لشاب فلسطيني وقد تركه جنود الاحتلال ينزف حتى الاستشهاد، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

واعلن جيش الاحتلال عن استشهاد فلسطيني، بعد تنفيذه عملية دهس وطعن ضد أحد جنود الاحتلال قرب مفرق الفحص المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، وأصيب جندي في المكان.

وبحسب فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مركبة تنعطف نحو اليمين على مفرق الفحص، ويسمع بعدها دوي إطلاق رصاص.

وقد سارعت قوات الاحتلال لفرض حصار مشدد على المنطقة، كما أغلقت الطرق والشوارع المؤدية عالى المناطق الجنوبية لمدينة الخليل من خلال البوابات الحديدية.

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