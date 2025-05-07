نائب رئيس جامعة القاهرة: مؤتمر إعلام القاهرة يتسق مع خطة الجامعة ورؤية مصر 2030

أعرب الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته بتواجده بكلية الإعلام وتلبية دعوة حضور المؤتمر الذي يتم تحت رعاية الجامعة، موجها التحية لإدارة الكلية، على اختيار هذا الموضوع للمؤتمر الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية، ويتطلب تعزيز التواصل لبناء مجتمع واعٍ وقادر على تبني أنماط صحية سليمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا المؤتمر يضم جلسات متنوعة تتضمن موضوعات مهمة، كجهود الدولة المصرية في مجال الرعاية الصحية، بهدف تعزيز جودة الحياة كأحد مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، مشيدا كذلك بموضوع دور مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام تجاه الموضوعات الصحية.

وأضاف السعيد أن جلسة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الصحي تتسق مع توجهات الدولة والجامعة، مشيدا بتناول المؤتمر موضوعات التسويق الصحي وغيرها.

وختم السعيد كلمته بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، متمنياً لهم النجاح وتحقيق الاستفادة المنشودة بما يطرح من أفكار تخدم البحث العلمي التطبيقي.



