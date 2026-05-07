قامت اليوم الأربعاء الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، بإجراء جولة مرورية لمتابعة جاهزية مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي، وبرفقتها الدكتور عاصم كمال، مدير الطب العلاجي، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال لجنة الاعتماد، وحرصًا على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

وخلال الجولة، تم مراجعة السياسات والإجراءات المنظمة للعمل، ومتابعة منظومة التسجيل الطبي، وفحص الملفات الطبية، للتأكد من تطبيق معايير الجودة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد.

وأكدت وكيل المديرية أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى، مع استمرار رفع كفاءة الأداء الطبي والإداري، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة تليق بمواطني محافظة المنيا، وتحقيق الجاهزية الكاملة قبل زيارة لجنة الاعتماد.