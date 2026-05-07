محافظ قنا: مشروع حينا مبارة رائدة لتطوير منظومة التخطيط العمراني

- الببلاوي يتابع مستجدات مشروع حينا للتنمية الحضرية.. ويوجه بسرعة إزالة المعوقات

عقد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات التنموية الهادفة إلى تطوير المناطق الحضرية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبتمويل من وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

وقال بيان لمحافظة قنا، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، إلى جانب مناقشة مستجدات أعمال التصميمات والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية، فضلا عن الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ، تمهيدا لوضع الحلول المناسبة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما تناول الاجتماع مراجعة الدراسات التخطيطية المتعلقة بالكثافات السكانية المستقبلية ومعدلات النمو العمراني بالمناطق المستهدفة، حيث جرى استعراض تقديرات الزيادة السكانية والاحتياجات المتوقعة من الخدمات والمرافق خلال السنوات المقبلة، بما يضمن توافق مشروعات البنية الأساسية مع خطط التنمية والتوسع العمراني المستقبلي بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الإنجاز والانتهاء من الأعمال وفق الخطط الزمنية المقررة.

وأشار الببلاوي إلى أن مشروع "حينا" للتنمية الحضرية المتكاملة يمثل إحدى المبادرات الرائدة التي تستهدف تطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحسين استخدام الأراضي كأداة تمويلية فعالة، إلى جانب دعم السياسات والتشريعات الحضرية، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير خدمات أفضل وبنية تحتية أكثر استدامة للمواطنين.

ومن جانبهم، أكد ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة قنا في تنفيذ الدراسات والمخططات التنموية، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير المناطق العمرانية وتحسين كفاءة الخدمات والمرافق، وتحقيق التنمية المتكاملة وفق أحدث المعايير التخطيطية والفنية.