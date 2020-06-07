تستهدف شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى تحقيق نحو 2.6 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى المقبل 2020 ــ 2021، تبعا لتصريحات اللواء ممدوح دراز رئيس مجلس إدارة الشركة.

قال دراز لـ «مال وأعمال الشروق» إن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بواقع 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.

وأضاف أن الشركة تستهدف تداول نحو 925 الف حاوية خلال العام المالى المقبل من خلال تنفيذ خطة طموح لتطوير محطات تداول الحاويات التابع للشركة.

وتمكنت الشركة من تنفيذ مشروع تعميق رصيف محطة الحاويات بميناء الدخيلة ليصل إلى 400 متر وبغاطس 16 مترا بهدف التمكن من استقبال السفن ذات الاعماق الكبيرة.

وتخطط الشركة لزيادة القدرة الاستيعابية لمحطات الحاويات التى تديرها الشركة لتصبح 1.5 مليون حاوية سنويا.

وذكر أنه جار طرح المرحلة الثانية من مشروع تطوير محطة ميناء الدخيلة بطول 350 مترا بهدف استكمال خطة تطوير المحطة، متوقعا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية نهاية 2021 المقبل.

وقامت الشركة بالتعاقد على توريد منظومة تداول حاويات جديدة TOS بهدف تحقق الميكنة الكامله والتكامل التام مع مجتمع الميناء مما يساعد على متابعة عمليات التخطيط والتشغيل لجميع عمليات السفن والساحات والبوابات لحظة حدوث الحدث.

كما أن الشركة فى مرحلة تنفيذ منظومة ERP حاليا لجميع مواردها وتهدف هذه المنظومة ميكنة الاعمال المختلفة وتكاملها التام مع الشركة القابضة.

وتستهدف الشركة ضخ 241 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى المقبل ومن المقرر أن يتم تمويل الخطة الاستثمارية تمويلا ذاتيا.

حول التحديات التى تعانى منها الشركة تضمنت انخفاض حجم الحاويات الوارد من الخارج بسبب انتشار مرض كورونا التى أثرت على معظم الدول الصناعية الكبرى.

وأضاف أن التحدى الأهم يتمثل فى قيام الشركة الصينية المنافسة فى إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء أبو قير بطاقة استيعابية قدرها مليون حاوية مما سيؤثر على حجم الحاويات التى تتداولها شركة الإسكندرية للحاويات.

على جانب آخر، تبرعت الشركة بنحو 11 مليون جنيه لمشروعات خدمية خلال العام الجارى أبرزها تمويل شراء أجهزة تنفس للمستشفيات بمحافظة الإسكندرية بهدف التمكن من مواجهة انتشار مرض كورونا.

تضمنت شراء أجهزة التنفس لعدد 11 مستشفى بمحافظة الإسكندرية بهدف مساعدة الأجهزة الطبية فى مواجهة مرض كورونا الذى انتشر بصورة كبيرة خلال الشهر الماضى.

كما قامت الشركة بتطوير بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بهدف القيام بدورها فى مواجهة ذلك المرض.

كذلك تبرعت الشركة لصندوق شهداء وضحايا مصابى العمليات الإرهابية بهدف مساعدة أهالى تلك الضحايا.

كما قامت الشركة بالتبرع للجمعيات الخيرية التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى حتى تتمكن من أداء رسالتها الاجتماعية تجاه الاطفال الايتام والمعاقين.