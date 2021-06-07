رئيس البرلمان الإسرائيلي: الحكومة الجديدة تؤدي اليمن في غضون أسبوع

قال رئيس البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، إنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الأئتلافية الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية في غضون أسبوع.



ولم يحدد رئيس البرلمان (الكنيست) ياريف ليفين موعدا محددا لتصويت النواب على الائتلاف الهش المكون من ثمانية أحزاب، والذي ليس بين أعضائه قواسم كثيرة مشتركة فيما عدا الرغبة في عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



ويؤدي أداء الحكومة الجديدة لليمين إلى إنهاء عهد نتنياهو، على الأقل في الوقت الحالي. وأدار نتنياهو إسرائيل على مدى السنوات الـ 12 الماضية ولا يزال يحاول منع التحالف المخطط له من تولي السلطة.



ومن المقرر أن يخلفه نفتالي بينيت من حزب يمينا اليميني المتطرف، والذي سيقود حكومة مكونة من ثمانية أحزاب من مجموعة من المعسكرات السياسية، بما في ذلك حزب عربي.



ويسعى الائتلاف القادم أيضًا إلى استبدال رئيس البرلمان، وفقا لتقارير إعلامية، لأن ليفين عضو في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو.



ولا يزال نتنياهو يحاول حرف الحكومة القادمة عن مسارها وانتقد بينيت بشدة واتهمه بارتكاب "خيانة القرن" بدخوله الائتلاف الجديد.



ورد بينيت أمس الأحد قائلا: "اهدأوا. اتركوا إسرائيل تمضي قدما إلى الأمام ".



يحظى تحالف الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية بأغلبية ضئيلة تبلغ 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست. لكن حتى بعد توقيع اتفاق التحالف، هناك مخاوف من انشقاقات محتملة.



ويسعى أنصار نتنياهو أيضا إلى منع الحكومة الجديدة من أداء اليمين. ويحمي جهاز المخابرات الداخلية شين بيت بينيت منذ الأسبوع الماضي، حيث كان هدفا لزيادة التحريض على الشبكات الاجتماعي وكذلك في المظاهرات.