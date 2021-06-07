مسؤول يمني: إدراج ميليشا الحوثي على قوائم الإرهاب سيجبرها على التفاوض

أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، أن بلاده بحاجة إلى موقف دولي ملح لإعادة إدراج ميليشا الحوثي على قوائم الإرهاب؛ وذلك للضغط عليها للجلوس على طاولة المفاوضات.



وقال عبد الحفيظ، في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز، اليوم الاثنين، إن إعادة إدارج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب سيساهم في إيقاف التفاعل العسكري بين طهران وصنعاء ومنع وصول الأسلحة من إيران" مضيفا أن "هذه الخطوة ستشكل ضغطا على تلك الميليشيات وستجبرها على التفاوض".



وأشار إلى أن المجتمع الدولي كله أدرك أن الميليشات الحوثية تدور في حلقات مفرغة؛ ففي الوقت الذي يتحدثون فيها عن فتح مطار صنعاء والأوضاع الانسانية يقصفون المدنيين في مأرب والحديدة.



واعتبر أن جريمة مأرب التي ارتكبتها الميليشيات ترقى إلى جرائم الحرب؛ فهي لم تكتف فقط بقصف صاروخ باليستي على محطة وقود بل أتبعته بطائرة مسيرة مفخخة أدت إلى مضاعفة عدد المصابين، واستهداف سيارات الإسعاف.