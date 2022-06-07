فقدان أو ضعف السمع هو عيب خلقي قد يصاب به الأطفال منذ ولادتهم، وهو ما قد يعيق قدرته على التواصل مع الآخرين وتأخر تطور مهاراته العقلية والإدراكية.. لذلك نشر موقع "ويب ميد"، مجموعة من المعلومات حول علامات وأعراض فقدان السمع لدى الأطفال.

* علامات ضعف السمع عند الأطفال

يمكن أن تختلف علامات وأعراض ضعف السمع من طفل الى آخر، حتى إذا اجتاز طفلك اختبارات السمع السابقة، فقد يصاب بمشاكل في السمع لاحقًا، حيث قال شانون باشام، مدير أول السمع والتعليم في مؤسسة فونك: "قد لا يتفاعل الرضع والأطفال الصغار المصابين بفقدان السمع بشكل طبيعي مع الأصوات أو ينفجرون بالضوضاء، ومع نمو هؤلاء الأطفال قد يواجهون صعوبة في اتباع التعليمات، ويتخلفون عن الكلام ويواجهون صعوبات في التواصل، وتظهر عليهم علامات مشاكل سلوكية".

* العلامات الأخرى لفقدان السمع عند الرضع والأطفال:

- لا يتفاعل الطفل بشكل طبيعي مع الأصوات

- لا يحدث أي رد فعل للضجيج

- مشكلة في تحديد مصدر الصوت أو الأصوات

- تأخيرات في الكلام

- مشكلة في تطوير أصوات الكلام الصحيحة

- صعوبة اتباع التعليمات

- صعوبات في المدرسة أو تغييرات مفاجئة في الأداء الأكاديمي

- صعوبات التواصل

- المشاكل السلوكية

- مشتت

- سماع التلفاز أو الراديو بصوت أعلى من غيره

* كيف يشخص الأطباء؟

إذا كنت قلقًا بشأن سمع طفلك، فمن المهم التحدث إلى طبيب الأطفال على الفور، حيث إن فحص فقدان السمع بسيط وغير مؤلم عند الأطفال، ويمكن إجراؤه أثناء نومهم، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب أن يخضع جميع الأطفال لفحص السمع عند بلوغهم شهرًا واحدًا من العمر، وأن يخضعوا لاختبار سمع كامل قبل بلوغ عمر 3 أشهر.

* طرق اختبار السمع

- اختبار استجابة جذع الدماغ السمعي (ABR) أو اختبار الاستجابة السمعية المحرضة لجذع الدماغ (BAER)، حيث يتحقق هذا من استجابة الدماغ للصوت ويمكن إجراؤه أثناء نوم الطفل.

- الانبعاثات الصوتية (OAE)، يتحقق هذا من استجابة الأذن الداخلية للصوت ويمكن أيضًا تجربتها أثناء نوم الطفل.

- تقييم قياس السمع السلوكي، يتحقق هذا من وظيفة جميع أجزاء الأذن ومدى استجابة الطفل للأصوات، ويتطلب ذلك أن يكون الطفل مستيقظًا وقادرًا على الاستجابة للأصوات التي يسمعها أثناء الاختبار.