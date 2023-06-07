قال المخرج يسري نصر الله، إن تحذير المخرج يوسف شاهين لتلاميذه وأصدقائه من التوجه نحو الدراما التلفزيونية وموقفه المعادٍ منها؛ لم يمنعه من خوض تلك التجربة.

وتابع خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء: «كلنا بلغنا سن الرشد، وكل واحد قادر أن يحدد اختياراته اللي نفسه يعملها، ولا أظن أنه تحذيره منع تلامذته أو أثنى أحد عن تنفيذ ما أراد».

وبشأن دوره في حياة يوسف شاهين، أشار إلى عدم مشاركته كتابة آية من سيناريوهاته، موضحا أن دوره كان يقتصر على تقديم الرؤية النقدية، معقبا: «دوري كان خلف الكاميرا كل ما قدمه شاهين؛ كان من واقع عالمه الخاص، وأنا كنت أحاول مساعدته في بلورة عالمه».

وتابع: «تجربتي مع النقد كانت مفيدة بالنسبة له، ولا أظن أنه وافق على العمل معي سوى لرؤيتي النقدية، كنت عين له من الخارج، وعلاقتي ظلت به حتى آخر يوم؛ أنه أستاذي وصديق عزيز».

وأشار إلى عدم مشاهدته مسلسل «سره الباتع » لزميله المخرج خالد يوسف –أحد تلامذة يوسف شاهين- في تجربته الدرامية الأولى خلال شهر رمضان، معللا ذلك إلى انشغاله بكتابة سيناريو عمل جديد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يشاهد أي عمل درامي خلال موسم الدراما المنصرم.

وتابع: «أنا أكتب عملا يخصني ولكنه صعب، لا أعلم كيف أو متى سأنتهي منه، أنا عمري الآن 71 سنة، ولم يعد لدي ما أخسره، لازم أكون حر وده أمر صعب لأني لازم أتخلص من الصورة الذهنية التي صنعتها في مخيلة الناس؛ لكي أعود إلى حرية البدايات».

وأعرب عن سعادته وفخره بالفيلم الملحمي «باب الشمس»- والذي يعاد ترميمه الآن- مشيرا إلى مناشدته بعد الفيلم بتقديم فيلم جديد لشخصية صلاح الدين الأيوبي، لافتا في الوقت ذاته إلى رفض ذلك؛ بسب تقديمه من قبل على يد يوسف شاهين، وأيضا ريدلي سكوت في مملكة الجنة.