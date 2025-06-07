 أولمرت: على إسرائيل إنهاء الحرب.. والعمليات في غزة لن تؤدي لإنقاذ الأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أولمرت: على إسرائيل إنهاء الحرب.. والعمليات في غزة لن تؤدي لإنقاذ الأسرى

وكالات
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 10:12 ص | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 10:12 ص

نقلت القناة الرابعة البريطانية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، قوله إن من الواضح أنه لا يوجد احتمال بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي لإنقاذ حياة الأسرى.

وأضاف أن على إسرائيل أن تنهي الحرب، وأن تضمن تلبية كل احتياجات سكان غزة بطريقة فعالة.

وكان أولمرت، صرح قبل أيام بأن أغلبية الإسرائيليين يريدون وقف الحرب، وإدخال المساعدات والانسحاب من قطاع غزة لأنه أرض فلسطينية.

وقال في مقابلة صحفية، "إن الولايات المتحدة وأوروبا ساندتا إسرائيل في الرد على هجوم 7 أكتوبر 2023 من باب حقها في الدفاع عن نفسه"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "الجميع كان يعرف أن هذه الحرب ستعرّض الكثير من المدنيين للخطر"، معتبرا أن "مواصلة الحرب لن تحقق أي هدف وستعرّض حياة الأسرى للخطر وستؤدي لقتل مزيد من الفلسطينيين".

ومن ناحية أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس تحالف الديمقراطيين يائير جولان قوله إنه يجب إعلان أهداف الحرب التي يمكن تحقيقها بوضوح.

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