إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت، ثاني عيد الأضحى المبارك، إقبالا كثيفا من المصطافين على شواطئ القطاع الشرقي والغربي، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقال عبدالحميد شوقي، أحد المصطافين، إنه جاء مع العائلة من محافظة كفر الشيخ لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالبحر.

كما أكد جمال عطية، أحد المصطافين، أنه جاء مع الأسر لقضاء إجازة العيد على شواطئ بحري، وهروبا من درجات الحرارة المرتفعة.

من جانبه، أوضح عاشور فؤاد، أحد مسئولي شاطئ بحري بحي الجمرك في الإسكندرية، إن الشاطئ شهد ظهر اليوم إقبالا كبيرا من المصطافين، مع ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أنه تم رفع درجة الاستعداد وتجهيز الشاطئ لاستقبال المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، دعت المواطنين إلى التوجه للشواطئ، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالبحر والتقاط الصور التذكارية.

كما أشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فى بيان له، إلى أن شواطئ القطاع الشرقي ترفع الراية الخضراء، وشواطئ القطاع الغربي ترفع الراية الصفراء.

وشددت على أهمية التزام المصطافين بالتعليمات واتباع دلالات ألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى توجيهات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.