بلعمري يشارك في ودية المغرب أمام النرويج قبل كأس العالم

شارك يوسف بلعمري، لاعب النادي الأهلي، في مباراة منتخب بلاده المغرب أمام النرويج، ضمن الاستعدادت الودية للمنتخبين، قبيل المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ودخل يوسف بلعمري بديلًا في الدقيقة 29 من عمر المباراة، بدلًا من نصير مزراوي الذي تعرض للإصابة، ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة المغرب أمام النرويج بتقدم أسود الأطلسي بهدف دون رد، سجله إبراهيم دياز في الدقيقة 8، من المباراة التي تقام على ملعب سبورتس إليستريتد في ولاية نيو جيرسي.

وكان المنتخب المغربي حقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام مدغشقر برباعية يوم الثلاثاء الماضي، قبل السفر إلى أمريكا، فيما فازت النرويج على السويد بنتيجة 3-1.

ويخوض منتخب المغرب منافسات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا.