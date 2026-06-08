قالت الفنانة غادة عادل إنها لا تميل إلى الظهور كثيرا أو التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن انشغالها بأبنائها ومحاولتها التوفيق بين العمل والبيت يجعلانها بعيدة عن السوشيال ميديا.

وأضافت خلال تصريحات مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامج صاحبة السعادة على شاشة dmc. أنها لا تجيد التعامل مع الظهور الإعلامي أو المحتوى اليومي على السوشيال ميديا، رغم أن طبيعة عملها أحيانا تفرض عليها ذلك، موضحة أنها تشعر بالخجل الشديد ولا تعرف كيف تعبر عن نفسها بسهولة، قائلة: «الظهور عندي مش سهل.. بتكسف، ما بعرفش أعبر عن نفسي».

وأشارت إلى أن أقصى ما تحب تقديمه في عملها هو قراءة الفيلم ومذاكرته وتنفيذه، ثم العودة إلى بيتها، مضيفة أنها لا تميل إلى الحديث كثيرا عن تفاصيل التصوير أو الكواليس بعد انتهاء العمل، قائلة: «آخر حاجة ممكن أقدمها إن أنا أقرأ الفيلم، أذاكره، أشتغله، يخلص. بس ببقى عاوزة أروح أنام».

وأكدت غادة عادل أنها لا تجيد تقديم محتوى على «تيك توك»، ووصفت نفسها في هذا الجانب قائلة: «أنا طبعًا علامة فشل ذريع في الحتة دي»، موضحة أنها جربت الظهور عليه مرات قليلة مع ابنتها مريم، وبصعوبة، لكنها لا تستخدم التطبيق ولا تتابعه، قائلة: «ما عنديش تيك توك، ما بدخلش عليه».

وتحدثت غادة عادل عن حياتها بعيدا عن الأضواء، مؤكدة أنها تحب البقاء في البيت ولا تميل إلى الخروج كثيرا، قائلة: «أنا بيتوتية جدًا، ما بحبش أخرج من البيت خالص. لو قررت أخرج بسافر».

وأضافت أنها تستمتع بوقتها داخل المنزل مع أبنائها وكلابها، قائلة: «بحب قعدة البيت، بحب ولادي، بحب كلابي، بحب البيت».

وكشفت غادة عادل عن حبها الشديد للألعاب الإلكترونية، مؤكدة أنها تمثل لها وسيلة لتهدئة أعصابها، ووصفت الأمر بأنه «إدمان رهيب»، موضحة أنها تلعب ألعابا كثيرة، من بينها «كاندي كراش»، ولديها عددا كبيرا من الألعاب على هاتفها.

وقالت إنها اشترت هاتفا آخر وخطا إضافيا حتى تتمكن من اللعب أثناء المكالمات، مضيفة: «عشان لو عندي مكالمة أبقى شغالة على التاني»، مؤكدة أن تعلقها بالألعاب أصبح كبيرا، قائلة: «ده إدمان، ده مش طبيعي».



