الصين: لا إصابات بعدوى محلية في بكين للمرة الأولى منذ 26 يوما

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات أو حالات منقولة بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83565 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن هذه هي المرة الأولى التي لا يتم فيها تسجيل حالات إصابة محلية في بكين منذ عودة ظهور المرض في العاصمة يوم 11 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في كل من مقاطعتي لياونينغ وسيتشوان وبلدية شنجهاي وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة إلى 1942 حالة غادر المستشفيات منها 1870 حالة.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما تزال قيد الملاحظة الطبية وصل إلى 114 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1285 حالة إصابة مؤكدة، بينها 7 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و449 إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج من المستشفيات 1157 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، و438 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، ذكرت سلطات العاصمة الصينية أن أكثر من 11 مليون شخص في بكين خضعوا لاختبارات الحمض النووي منذ عودة ظهور حالات عدوى محلية بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 11 يونيو الماضي.

وقالت "بانغ شينغ هوه" نائب مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه مع تراجع حدة المرض، رفعت السلطات المحلية الإغلاق المفروض على 54 مجتمعا سكنيا في عدد من الأحياء، بما فيها "فنغتاي" حيث يقع سوق شينفادي للجملة المرتبطة به أغلبية حالات الإصابة الأخيرة.

وخلال الفترة من 11 يونيو إلى 6 يوليو، أبلغت بكين عن 335 حالة مؤكدة منقولة محليا، من بينها 320 مريضا لا يزالون في المستشفى و15 خرجوا منها بعد شفائهم، فيما ما يزال 31 حالة بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.