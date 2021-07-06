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واصلت قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء التقدم الميداني في محافظة البيضاء وسط البلاد، بإسناد من طيران التحالف العربي الذي دمر تعزيزات عسكرية للحوثيين.

وقال العميد مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء، إن قوات الجيش والمقاومة نجحت اليوم في تحرير عدة مواقع ومناطق استراتيجية على مشارف مركز المحافظة مدينة البيضاء.

وأضاف الصلاحي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن من بين المناطق التي تم تحريرها اليوم "العاديات والمسحر وأجزاء من آل المظفر".

وأفاد الصلاحي بأن قوات الحكومة بإسناد من طيران التحالف العربي أصبحت تفرض طوقا عسكريا على مدينة البيضاء من الجهتين الشرقية والغربية.

وذكر أن طيران التحالف العربي نجح في تدمير عدة أهداف عسكرية للحوثيين خلال المواجهات، بينها دبابات وعربات وأسلحة ثقيلة.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، تدور مواجهات عنيفة في البيضاء، بعد إطلاق الجيش اليمني عملية عسكرية تحت اسم (النجم الثاقب) لتحريرها من قبضة الحوثيين.