محافظ بورسعيد يتفقد مشروع أعمدة الطاقة الشمسية على طريق ترعة السلام: رؤية للتنمية وتقليل الحوادث

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال بدء إنشاء أعمدة الإنارة الحديثة على طريق بحرية ترعة السلام – ترعة سرحان، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية واستبدال الأعمدة المتهالكة بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندسة زينب الجباس، مديرة إدارة المشروعات بالمحافظة، وحمدي زغلف، رئيس حي الغرب، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

ويتضمن المشروع تنفيذ الإنارة على قطاعين بالطريق، بهدف رفع مستوى الرؤية الليلية، وتعزيز معدلات الأمان، وتقليل نسب الحوادث، ضمن جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يعكس توجه الدولة نحو مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة.