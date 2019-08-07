رئيس الزمالك يحدد موعد الإعلان عن المدرب الجديد ويفاضل بين جنسيتين

حدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موعد الإعلان عن اسم المدرب الجديد للفريق الاول، مؤكداً أنه سيكون بحد أقصى خلال 48 ساعة، كما حسر المنافسة بين جنسيتين إما صربي أو يوناني.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية "الخيارات انحصرت في واحد من بين اثنين مدربين، وأمير مرتضى المشرف على الكرة في صربيا حاليا، بعد أن اتجه من فرنسا إلى ألمانيا ثم إيطاليا وصربيا".

وأضاف "غدا سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد، من بين خمس جنسيات هي: إيطالي ويوناني وبرتغالي وفرنسي وصربي، تم الاستقرار على مدربين".

وأشار "أمير مرتضى، سيعود غدا وعلى حد أقصى سيتم إعلان اسم المدرب خلال 48 ساعة".

وقال خالد الغندور مقدم البرنامج مقاطعاً منصور: "إذا كان أمير في صربيا فبالتأكيد المدرب ستكون جنسيته صربيا، لقد حسم الأمر، مدرب الزمالك الجديد إما صربي أو يوناني".

وعن الحديث بشأن إمكانية التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، أوضح رئيس الزمالك "مرتب دياز كان 4 ونصف مليون دولار مع بيراميدز، ولهذا رفضت التفاوض معه".

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها صومالي يوم الأحد المقبل في انطلاق الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.