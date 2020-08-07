الرئيس اللبناني: لا أحد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق

شدد ‏الرئيس اللبناني ميشيل عون، على محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

ونقلًا عن ‏«LTC» البنانية، اليوم الجمعة، قال عون: «الشعب اللبناني غاضب جراء ما حصل في مرفأ بيروت وأنا غاضب مثله"، مضيفًا: «نعمل لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني خصوصا وأن الرأي العام يتغيّر ويتجه نحو الأبرياء».

وأكد أن «التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة، والعدالة ستقوم بواجباته».

وقال عون خلال دردشة مع الصحافيين في قصر بعبدا: «أنا العماد ميشال عون تعرفونني بالحرب وبالسلم ولا احد يستطيع ان يدفعني باتجاه الخطأ ولا أحد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق».

وأضاف: «أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار»، معتبرًا أن «الحكم لا معنى إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع».

وتابع: «تفجير 4 اغسطس فك الحصار وستبدأ عملية إعادة الإعمار بأسرع وقت، وأنا اقترحت تقسيم المناطق المتضررة وإشراف كل دولة على منطقة وبيروت ستعود أجمل مما كانت».

وأوضح أن «التحقيق في حادثة 4 أغسطس يرتكز على 3 مستويات، الأول على كيفية دخول هذه المواد المتفجرة وتخزينها في العنبر رقم 12، والثاني ما إذا كان الانفجار نتج بسبب الإهمال أو حادث قضاء وقدر، والثالث هو احتمال أن يكون هناك تدخل خارجي أدى الى وقوع هذا الحادث».

ولفت الى أن «هناك مساعدات دولية ذات قيمة ستصل إلى لبنان ومخطط إعادة الإعمار في طريقه الى التنفيذ».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.