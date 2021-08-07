وزيرا خارجية أمريكا والجزائر يبحثان التطورات في تونس وليبيا‎‎

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة الأولويات الإقليمية، بما في ذلك التطورات في تونس وليبيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، إن الوزيرين اتفقا على ضرورة أن تتمتع ليبيا بالسيادة والاستقرار والوحدة بدون تدخل أجنبي.. مشيرا إلى مناقشة جهود الجزائر لتنويع اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات التجارية الأمريكية.



من جهته، جدد بلينكن التزام الولايات المتحدة بمساعدة الجزائر في مكافحة كوفيد-19، بما في ذلك التبرع باللقاحات من خلال مبادرة كوفاكس التابعة للأمم المتحدة وأكثر من 4 ملايين دولار كمساعدة طارئة مباشرة بالإضافة إلى مستشفى ميداني على أحدث طراز.