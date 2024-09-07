رئيس وزراء سلوفاكيا يحذر من احتمال وقوع محاولة اغتيال جديدة

حذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة بعدة طلقات نارية في محاولة اغتيال في وقت سابق من هذا العام، من احتمال وقوع محاولة اغتيال جديدة.

واتهم فيكو الشعبوي معارضيه بالتحريض على الكراهية والعنف ضد الحكومة، وذلك في تصريحات لهيئة الإذاعة والتليفزيون العامة "إس تي في آر".

وقال فيكو: "أنا مقتنع بنسبة 100 % أنه ستكون هناك محاولة اغتيال جديدة ضد أحد ممثلي الحكومة إذا لم تتوقف المعارضة وبعض وسائل الإعلام عما تقوم به".

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي قد تعرض لإطلاق النار في 15 مايو خلال اجتماعه بأنصاره بعد اجتماع مجلس الوزراء في بلدة هاندلوفا الصغيرة.

وألقي القبض على المهاجم، وهو متقاعد، وقال إنه تصرف بدافع كراهيته لفيكو وسياساته، في خطاب يذكرنا بخطاب وسائل الإعلام المعارضة.