مدير الاستخبارات البريطانية يشكك في محاولة إيران الانتقام لاغتيال إسماعيل هنية

شكك رئيس جهاز المخابرات السرية البريطانية ريتشارد مور، في محاولة إيران الانتقام لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن طهران تحاول زعزعة الاستقرار في المنطقة عبر العديد من أذرعها كجماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان.

وأشار إلى حرص المملكة المتحدة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين من غزة؛ منعًا للتصعيد بالمنطقة.

وأكمل: «بدون محاولة التوصل لاتفاق سنواصل البقاء في هذا المكان الهش بمنطقة الشرق الأوسط، نحن تخطينا نقطة أزمة بين إسرائيل وإيران من قبل، وبدون التوصل لوقف إطلاق النار تظل احتمالات الخطر قائمة».