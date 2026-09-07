محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض «أهلًا مدارس 2026»

افتتح اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، مساء الأحد، معرض «أهلًا مدارس 2026» بنادي المنتزه بحي ثالث، والذي يستمر لمدة شهر.

ويُقام المعرض على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 50 عارضًا من كبرى الشركات وسيدات الأعمال، وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب مصانع المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب.

ويقدم المعرض الملابس والأحذية والمستلزمات والحقائب المدرسية والمنتجات الجلدية، وماكينات التصوير والأحبار، والأثاث المكتبي، وجميعها من المنتجات المصرية، إلى جانب قطاعات للسلع الغذائية الأساسية والأجبان والعصائر ومحال الجزارة، بتخفيضات تتراوح بين 20% و35% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وأكد اللواء نبيل حسب الله أن المعرض يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، معربًا عن اعتزازه بمشاركة الشباب وسيدات الإسماعيلية وكبار السن من ذوي الهمم، وموجهًا الشكر إلى تجار الإسماعيلية على مبادرتهم بخفض الأسعار.

وتفقد محافظ الإسماعيلية أقسام المعرض، واستمع إلى مطالب العارضين لضمان توفير بيئة عمل مناسبة، كما التقى عددًا من المواطنين لبحث مطالبهم، موجهًا بتلبيتها في إطار القانون.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة وجودة المنتجات طوال فترة إقامة المعرض.