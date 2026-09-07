وزير الاستثمار: شركات سيارات بدأت تأسيس مصانعها في مصر للتصدير إلى العالم

قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تصنيع سيارة مصرية يتطلب توافر شقين، أولهما توفير مكونات الإنتاج وتصنيعها محليا، وثانيهما مساعدة الشركة المصنعة على التصدير للخارج لكون السوق المحلي وحده لا يكفي لتشغيل مصانع السيارات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc" مصر"، مساء الأحد، :" سيكون لدينا سيارات تصنع في مصر، وتصدر إلى العالم"، مشيرا إلى أن هناك شركات "بدأت في تأسيس مصانعها" بهدف تصدير إنتاجها إلى دول مختلفة في المنطقة.

وبشأن ثبات نسبة المكون المحلي عند رقم 45% لسنوات طويلة دون تغيير، قال إن هذه النسبة تحتاج للتطوير من خلال دراسة تفصيلية لمصادر استيراد المكونات وكيفية تصنيعها محليا لتشغيل المنظومة الصناعية بالكامل.

ونوه أن صناعة السيارات مدرجة بالتفصيل ضمن مستهدفات خطة وزارة الصناعة، لافتا إلى أنها تمثل أحد القطاعات التي تركز عليها استراتيجية الوزارة.

وأضاف أن السيارات تعد أيضا من القطاعات "الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات" ضمن استراتيجية الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، موضحا أنها استندت إلى منهجية علمية لتحديد القطاعات التي تحتاج لتعديلات تشريعية وإصلاحات مسبقة وتلك الجاهزة فورا ضمن المرحلتين الأولى والثانية.

وأشاد بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مؤكدا أن مصر تمتلك قطاع قويا للغاية وقاعدة صناعية واسعة تصدر جميع المنتجات.

وأشار إلى أن زيارة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية تُظهر حجم التوظيف والمصانع القائمة، مؤكدا أن أغلب العلامات التجارية العالمية الشهيرة التي يشتريها المواطنون من الخارج تصنع داخل مصر بأعداد "كبيرة جدًا".