أوقاف بئر العبد بشمال سيناء تكرم أطفال مكاتب تحفيظ القرآن

نظمت إدارة أوقاف بئر العبد بشمال سيناء، اليوم الأحد، حفل تكريم لعدد من الأطفال من حفظة كتاب الله، المشاركين في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد مركز ومدينة بئر العبد.

وذكر بيان لمديرية أوقاف شمال سيناء، أن مسجد «المحطة» بمدينة بئر العبد شهد فعاليات التكريم، بحضور كل من الشيخ محمود محمد سلامة، مدير إدارة أوقاف بئر العبد، والشيخ شوقي عبد العظيم، كبير مفتشي المساجد، والشيخ محمد عبد ربه، إمام وخطيب المسجد.

وقال الشيخ محمود سلامة، مدير إدارة أوقاف بئر العبد، إن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لدور المساجد في بناء الإنسان، واستثمارًا لطاقات أجيال الغد، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال يمثلون البذرة الطيبة والثمرة الحقيقية لجهود مديرية أوقاف شمال سيناء في إعمار المساجد روحيًا وفكريًا، تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.