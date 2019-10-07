 إسبانيول يقيل مدربه جاييجو ويستعين بماشين - بوابة الشروق
الإثنين 7 أكتوبر 2019 11:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

إسبانيول يقيل مدربه جاييجو ويستعين بماشين

د ب أ
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 11:35 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 11:35 م

أعلن نادي اسبانيول الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، إقالة مدربه ديفيد جاييجو بعد البداية الباهتة للفريق في الموسم الحالي.

وقرر اسبانيول تعيين بابلو ماشين مدربا جديدا له خلفا لجاييجو بعقد يمتد لعامين.

ويحتل اسبانيول المركز الثاني من القاع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن الفريق حصد أربع نقاط من أول مباراتين له في الدوري الأوروبي.

وأوضح اسبانيول في بيانه "النادي اتخذ القرار في ضوء نتائج الفريق وبهدف تصحيح الأوضاع في الدوري الإسباني".

وتولى جاييجو تدريب اسبانيول في يونيو الماضي.

أما ماشين فقد تم إقالته من تدريب اشبيلية في مارس الماضي عقب الخروج من دور الستة عشر للدوري الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك