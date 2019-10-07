إسبانيول يقيل مدربه جاييجو ويستعين بماشين

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أعلن نادي اسبانيول الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، إقالة مدربه ديفيد جاييجو بعد البداية الباهتة للفريق في الموسم الحالي.

وقرر اسبانيول تعيين بابلو ماشين مدربا جديدا له خلفا لجاييجو بعقد يمتد لعامين.

ويحتل اسبانيول المركز الثاني من القاع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن الفريق حصد أربع نقاط من أول مباراتين له في الدوري الأوروبي.

وأوضح اسبانيول في بيانه "النادي اتخذ القرار في ضوء نتائج الفريق وبهدف تصحيح الأوضاع في الدوري الإسباني".

وتولى جاييجو تدريب اسبانيول في يونيو الماضي.

أما ماشين فقد تم إقالته من تدريب اشبيلية في مارس الماضي عقب الخروج من دور الستة عشر للدوري الأوروبي.