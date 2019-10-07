 فيديو.. عضو الغرفة التجارية: تأمين صحي لكل عامل في منظومة النظافة الجديدة - بوابة الشروق
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فيديو.. عضو الغرفة التجارية: تأمين صحي لكل عامل في منظومة النظافة الجديدة

أميرة على
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 9:55 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 9:55 م

قال سمير عوض، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن منظومة النظافة الجديدة تتضمن توفير تأمين صحي لكل عامل، بالإضافة إلى تجهيز سيارات جديدة بديلًا للقديمة المتهالكة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «نقطتين وبس» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المنظومة تتضمن إضافة نسبة 5% عمال من فئة المعاقين وذلك لرفع كفاءة الهيئة والعمل على مساعدة الدولة فى الحد من البطالة.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عقدت برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتوفير سيارات في كل حي لإجراء إسعافات أولية سريعة لأي عامل في حالة وجود إصابات، بجانب تقديم خدمة طبية لأهالي المنطقة.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، بدأت في اتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام 2019/2020؛ لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 


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