صور - الأهلي يعلن عن قميصه البديل في الموسم الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن النادي الأهلي عن قميصه البديل الذي سيخوض به بعض مباريات الموسم المقبل، على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وسيتكون قميص الأهلي البديل في الموسم الجديد من اللون الأسود الكامل، مصحوبًا بثلاثة خطوط بيضاء على الكتف، وخط عريض باللون الأبيض من الجانبين الأيمن والأيسر.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لقميص الأهلي الجديد، والذي ارتداه بعض لاعبي الفريق وهم علي معلول وأليو ديانج ومحمد هاني ومحمد شريف.

وعلّقت صفحة الأهلي على تلك الصورة قائلةً: "ترقبوا القميص الجديد باللون الأسود الملكي للنسور.. قميص فريقنا الجديد لمباريات الذهاب سيتوفر قريباً على موقع أديداس ومتجر النادي".

وكان الأهلي قد أبرم عقدًا مع شركة أديداس المتخصصة في تصميم الأزياء الرياضية، يمتد لـ 4 مواسم مقبلة، بحيث تستمر الشراكة بينهما حتى موسم 2025-2026.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.