مستشار الرئيس الفلسطيني: من الوارد تبادل الأسرى مع إسرائيل

علق محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على انطلاق عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم في قطاع غزة، مؤكدًا أن فلسطين تواجه وتقاوم العدوان الإسرائيلي باستراتيجية موحدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أنه يتم العمل من أجل الحصول على حقوق الفلسطينيين كافة، على الرغم من عنفوان العدوان الإسرائيلي، وفي ظل دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية موجودة ما دائم الاحتلال باق.



ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يكون لقمة سائغة في أيدي العدو، والمقاومة الفلسطينية تحمل الكيان الصهيوني المسئولية حال ما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حق الشعب الفلسطيني المشروع والمقدس وهو الدفاع عن حقوقه



وأفاد بأنه سيتم الدفاع عن كل الأراضي الفلسطينية مهما كانت العواقب التي ستواجه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه لن ينعم العدو بأي استقرار وتسليم الأراضي بسهولة ما دام الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.



وذكر أن هناك 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، ولا أحد يتحدث عنهم، موضحًا أنه من الوارد حدوث عملية تبادل الأسر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ولا توجد أي تفاصيل عن الأسرى الإسرائيليين.





