محافظ القليوبية يوجه المسئولين بصيانة وتجهيز المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا عاجلا، بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بشأن بحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

وشدد المحافظ، على ضرورة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة بكل مركز ومدينة أو تابعة للمديريات الخدمية، ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة، خصيصًا في ظل الإقبال على موسم الشتاء والتقلبات الجوية.

كما طالب المحافظ، مسئولي شركة المياه بالقليوبية والقاهرة الكبرى بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها، وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100%.

كما وجه مسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر؛ للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وطالب المحافظ، مسئولي الري بضرورة عمل كل الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع، والتنسيق مع مجالس المدن، وشركة المياه والصرف الصحي والأجهزة المعنية.