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أفادت مصادر عبرية، بسقوط أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا و750 جريحا جراء ما سمته "التوتر الأمني مع غزة".

جاء ذلك في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من شن غاراتها ضد مواقع عدة في قطاع غزة، عقب إطلاق عملية طوفان الأقصى، وفق وسائل إعلام.

وقال جيش الاحتلال، إن سلاح الجو استهدف عددا ممن وصفهم بـ«المسلحين الفلسطينيين» على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.