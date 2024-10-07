شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استُشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

واستُشهد مواطن بإطلاق نار من طائرة مسيرة شرق رفح، كما أصيب آخرون في قصف منزل في منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع.

كما استُشهد مواطن وأصيب 7 آخرون بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل شهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال بصاروخ منزلا لعائلة الدحدوح في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما تجدد القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,909 مواطنين، وإصابة 97,303 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.