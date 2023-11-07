واشنطن تؤكد دعم الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كل أراضيها

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين، بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، مساء الثلاثاء، أبلغ «هوكشتاين» رئيس الحكومة أنه يزور لبنان موفدا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث الوضع في جنوب لبنان، ولأنه لمس من خلال محادثاته أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع.

ودعا «هوكشتاين» جميع الأطراف إلى احترام القرار الأممي الرقم 1701 وتنفيذه كاملا، كما أكد مجددا دعم الجيش لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها.

وقال إن «البحث جار حاليًا في سبيل التوصل الى هدنة إنسانية في غزة، قبل الانتقال الى مراحل الحل الأخرى».

ودعت قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (اليونيفيل)، أمس الاثنين إلى وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، محذرة من خروج التصعيد عن نطاق السيطرة.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في بيان إن «اليونيفيل شهدت أمس الأول إطلاق نار كثيفا عبر الخط الأزرق»، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابع تيننتي: «سمعنا تقارير مأساوية عن مقتل 4 مدنيين، هم 3 فتيات وامرأة في محيط عيترون في جنوب لبنان»، محذرا من أن «احتمال خروج التصعيد عن نطاق السيطرة واضح ويجب إيقافه».

وأضاف: «نحض الجميع على وقف إطلاق النار الآن لمنع تعرض المزيد من الناس للأذى»، معتبرا أن «موت أي مدني هو مأساة، ولا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون».