قاض يوقف قرار وزير الدفاع بإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب لخالد شيخ محمد وآخرين في قضية 11 سبتمبر

حكم قاضٍ في لجنة المحكمة العسكرية في خليج جوانتانامو بكوبا، بأن اتفاقات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، واثنان من المتهمين المشاركين معه، صحيحة، مما ألغى أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات ومواصلة المحاكمة، حسبما أفاد مسؤول حكومي يوم الأربعاء.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الصادر عن الكولونيل في سلاح الجو ماثيو مكول لم يُنشر علنا أو يعلن رسميا بعد.

ومن شأن اتفاقات الإقرار بالذنب أن تجنب خالد شيخ محمد واثنين آخرين خطر عقوبة الإعدام مقابل الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر التي طال أمدها. وتفاوض المدعون الحكوميون على الاتفاقات مع الدفاع تحت رعاية الحكومة، ووافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في جوانتانامو على الصفقة.

وأثارت صفقات الإقرار بالذنب في هجمات 11 سبتمبر 2001، التي نفذها تنظيم القاعدة وأودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص، ردود فعل سياسية فورية من قبل المشرعين الجمهوريين وغيرهم عند الإعلان عنها في أوائل أغسطس.