الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة بينهم فتاتان

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 18 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن علميات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وقلقيلية، ورام الله، وطوباس، رافقها اعتداءات وتهديدات واسعة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، بلغ أكثر من 11 ألف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

ونوه أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.