بلجيكا تحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، اليوم الخميس، أن بروكسل ستحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية، الذين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.



ويأتي هذا فيما يندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر.



وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر تأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.



وكتبت دي سوتر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سيُحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا وسأقترح أن تؤيد بلجيكا تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وكان رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو، قد قال، مساء الأربعاء، إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أفراد يضرون بالسلام في الضفة الغربية.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه لا أحد سوى الحكومة لديه الحق في استخدام العنف، وأن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات، منها الاحتجاز الإداري، لتحميل الأفراد المسئولية عن عنف الضفة الغربية، على حد تعبيره.