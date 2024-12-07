 العراق: نحو 2000 جندي سوري عبروا الحدود إلى بلدنا وطلبوا اللجوء - بوابة الشروق
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العراق: نحو 2000 جندي سوري عبروا الحدود إلى بلدنا وطلبوا اللجوء

رويترز
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 5:33 م

قال رئيس بلدية مدينة القائم العراقية الحدودية تركي المحلاوي، إن نحو 2000 جندي سوري عبروا الحدود إلى العراق وطلبوا اللجوء.

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، أن بعض الجنود يتلقون العلاج من إصابات لحقت بهم.

في سياق متصل، صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية بأن ألفي جندي نظامي من الجيش السوري دخلوا الأراضي العراقية بمعداتهم الكاملة
وأضاف أن جنود الجيش السوري دخلوا اليوم إلى العراق وهم بضيافة القوات العراقية.

وسمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.

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