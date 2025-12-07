ترامب يمنح الفائزين بجوائز مركز كينيدي ميداليات في حفل بالبيت الأبيض

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الفائزين بجوائز مركز كينيدي لعام 2025 ميدالياتهم خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي، مشيدا بمجموعة الفنانين الذين شارك بعمق في اختيارهم واصفا إياهم بأنهم "ربما الفئة الأكثر إنجازا وشهرة" التي جرى تجميعها على الإطلاق.

والفائزون هذا العام هم الممثل سيلفستر ستالون، والمغنيان جلوريا جاينور وجورج ستريت، وفرقة الروك "كيس" ، والممثل والمغني مايكل كروفورد.

وقال ترامب إنهم مجموعة من "الأشخاص الرائعين" الذين يمثلون "الأفضل في الفنون والثقافة الأمريكية"، و"أعرف معظمهم وكنت من المعجبين بهم جميعا".

وقال ترامب مرتديا بدلة توكسيدو: "هذه مجموعة من الأيقونات الذين منحت أعمالهم وإنجازاتهم الإلهام ، ورفعوا من شأن، ووحدوا ملايين وملايين الأمريكيين". وأضاف: "ربما تكون هذه الفئة هي الأكثر إنجازا وشهرة من بين الفائزين بجوائز مركز كينيدي على الإطلاق".

وتجاهل ترامب مركز كينيدي وبرنامجه للجوائز الرئيسية خلال ولايته الأولى كرئيس. لكن الجمهوري أحدث سلسلة من التغييرات منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، أبرزها الإطاحة بمجلس أمنائه واستبدالهم بمؤيدي الحزب الجمهوري الذين صوتوا لصالحه رئيسا للمجلس.

كما انتقد ترامب برامج المركز ومظهره المادي، وتعهد بإصلاح كليهما.