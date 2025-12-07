إندونيسيا: أكثر من 900 قتيل في فيضانات وانهيارات أرضية بسومطرة

تواجه إندونيسيا، تداعيات الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي تسببت بها الأعاصير في جزيرة سومطرة الأسبوع الماضي، مع تجاوز حصيلة الضحاياأكثر من 900 شخص اليوم الأحد.

وقال الرئيس برابوو سوبيانتو، خلال زيارة إلى إقليم آتشيه، أحد الأقاليم الثلاثة المتضررة من الكارثة، إن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والسدود والمنازل السكنية قد تضررت وستحتاج إلى إعادة بناء.

وأوضح رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو، أن عدد القتلى بلغ 921 شخصا، فيما لا يزال 392 في عداد المفقودين، ونزح نحو 975 ألف شخص.

وأشار سوهاريانتو، إلى أن بين الأقاليم المتضررة، آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية، لافتا إلى أن إقليم آتشيه هو الأكثر تضررا حيث تم تسجيل 366 حالة وفاة هناك.

ولا تزال مئات القرى في منطقتين متضررتين بشدة في آتشيه معزولة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالطرق.

وتجاوز عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي ضربت أجزاء من آسيا أواخر شهر نوفمبر الماضي ومطلع ديسمبر الجاري 1500 شخص في أخر حصيلة أعلنت يوم الخميس الماضي.

بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين المعزولين؛ بسبب الكارثة مع استمرار فقدان المئات من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.